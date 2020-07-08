الرئيس روحاني: علاقاتنا جيدة مع الجوار عدا دولتين

وقال الرئيس روحاني في حديثه خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: لدينا علاقات جيدة مع جميع دول الجوار ما عدا دولتين وبالطبع لو ارادتا فانه يمكن ان تكون علاقاتنا جيدة معهما ايضا.



واضاف، ان لنا علاقات جيدة مع اوروبا ايضا ما عدا انهم لم يفوا بالتزاماتهم (في اطار الاتفاق النووي).



وتابع الرئيس روحاني، ان اعداءنا وعلى راسهم اميركا والصهاينة هدفهم الاساس هو عزل الشعب عن الدولة واثارة الخلافات بين السلطات الثلاث والمسؤولين.



وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر من حديثه، لقد تحققت خلال الاعوام السبعة الاخيرة اعمالا عظيمة وكبيرة جدا حتى العدو اعترف بعظمتها حيث تم الغاء قرارات مجلس الامن والبند السابع التي كانت صادرة ضد البلاد.



واضاف، لا تشهدون في التاريخ ان يكون مجلس الامن الغى دفعة واحدة 6 قرارات في اطار البند السابع بشان دولة ما الا ان هذا الامر تحقق وكان ذلك انتصارا سياسيا للبلاد.



واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت من غلق ملف PMD (الدراسات المزعومة حول الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني)، وتم حذف الجمهورية الاسلامية من القائمة السوداء لـ FATF (مجموعة العمل المالي الدولية) وتحققت معاهدة بحر قزوين والاتفاق مع العراق على كري نهر اروند.



واشار في جانب اخر من حديثه الى ان ايران كانت قد عبرت من الموجة الاولى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) قبل شهرين وقال، انه وبعد فترة انحسار المرض نواجه الان الموجة الثانية وسنعبر منها ايضا واي قرار تتخذه لجان المحافظات سيتم تنفيذه بالمصادقة عليه من قبل اللجنة الامنية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.



واضاف، لقد قررنا ان يكون ارتداء الكمامات الزاميا في الدوائر والاماكن المزدحمة وسنواصل المسار بالمصادقة على هذه القرارات ومواجهة المرض بالتعاون معا.