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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 12:44

خلية الأزمة النيابية: العراق دخل مرحلة تفشي كورونا

خلية الأزمة النيابية: العراق دخل مرحلة تفشي كورونا
وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي اليوم الاربعاء، ان "العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا، على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة".

أضاف أن "وزارة الصحة اتخذت خطة جيدة بتوسيع عدد الأسرة، فضلا عن اتخاذها أماكن لدعم المستشفيات".

واشار الى ان "الخطط المتبعة جيدة مع ضرورة اعداد وتجهيز المستشفيات لاسيما نحن الان امام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات سريعة".

وبيّن أن "قضايا المستلزمات الطبية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يحسب حسابها ويتم توفرها بأعداد اضافية وكبيرة تحسباً للحالات المقبلة".

وأوضح أن "استنفار جهود الوزارات الأخرى يجب ان تكون حاضرة ضمن إجراءات وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن "وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والكهرباء والنفط يمكن ان تدعم وزارة الصحة بقضايا لوجستية تحتاجها في خطتها المقبلة".

ولفت خلاطي الى ان "اجراء عدم فرض الحظر الشامل، واقعي ويتناسب مع الحالة الموجودة"، مبينا أن "المعركة مع الفيروس طويلة ويجب ان يبقى الاساس هو اتباع الاجراءات الوقائية".
رقم : 873235
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