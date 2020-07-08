استمرار ازمة الكهرباء في لبنان

ومازاد من معاناة اللبنانيين أن المولدات الكهربائية الخاصة التي تغذي المناطق بدأت بفرض تقنين في ساعات التغذية بسبب النقص الحاد في المواد المشغلة من فيول و مازوت ما ادى الى مشاكل جمة عانت منها المصالح كافة من مستشفيات و مصانع و غيرها.



وأكد وزير ​الطاقة ​لبنان ​ريمون غجر​اليوم الاربعاء وصول ​باخرة​ محمّلة بفيول من نوعية grade b، ويفترض ان تبدأ بتفريغ حمولتها وستزيد الانتاج الوسطي بحدود الساعتين ولا يمكن توزيع التغذية بالتساوي في كل المناطق، موضحاً أنّ نوعية هذا ​الفيول​ تستفيد منها بواخر ومعامل ​المولدات​ العكسية الموجودة على البواخر وعلى الارض، اي لا يستفيد منها معملا ​الذوق​ و​الجية.​



وقال: نحن ننتظر البواخر المحمّلة بنوعية فيول (grade A) وغاز اويل التي يفترض ان تحسّن التغذية، لكن هذا التحسّن لن يلمسه ​اللبنانيون​ قبل الاسبوع المقبل، فكل 100 ميغاوات تزيد ساعة، والبواخر التي ننتظرها ستزوّد الشبكة بـ 300 ميغاوات إضافية أي 3 ساعات إضافية. الباخرة الاولى ستزوّدها بساعتين، والثانية بساعتين أو بثلاثة، والباخرة الثالثة بـ6 ساعات زيادة لأنّ المعامل الكبيرة تعمل على ​الغاز​ اويل.