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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 14:03

استمرار ازمة الكهرباء في لبنان

استمرار ازمة الكهرباء في لبنان
ومازاد من معاناة اللبنانيين أن المولدات الكهربائية الخاصة التي تغذي المناطق بدأت بفرض تقنين في ساعات التغذية بسبب النقص الحاد في المواد المشغلة من فيول و مازوت ما ادى الى مشاكل جمة عانت منها المصالح كافة من مستشفيات و مصانع و غيرها.

وأكد وزير ​الطاقة ​لبنان ​ريمون غجر​اليوم الاربعاء وصول ​باخرة​ محمّلة بفيول من نوعية grade b، ويفترض ان تبدأ بتفريغ حمولتها وستزيد الانتاج الوسطي بحدود الساعتين ولا يمكن توزيع التغذية بالتساوي في كل المناطق، موضحاً أنّ نوعية هذا ​الفيول​ تستفيد منها بواخر ومعامل ​المولدات​ العكسية الموجودة على البواخر وعلى الارض، اي لا يستفيد منها معملا ​الذوق​ و​الجية.​

وقال: نحن ننتظر البواخر المحمّلة بنوعية فيول (grade A) وغاز اويل التي يفترض ان تحسّن التغذية، لكن هذا التحسّن لن يلمسه ​اللبنانيون​ قبل الاسبوع المقبل، فكل 100 ميغاوات تزيد ساعة، والبواخر التي ننتظرها ستزوّد الشبكة بـ 300 ميغاوات إضافية أي 3 ساعات إضافية. الباخرة الاولى ستزوّدها بساعتين، والثانية بساعتين أو بثلاثة، والباخرة الثالثة بـ6 ساعات زيادة لأنّ المعامل الكبيرة تعمل على ​الغاز​ اويل.
رقم : 873249
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