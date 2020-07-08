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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 16:11

النفط الليبية تعلن استعدادها رفع 'القوة القاهرة' عن ميناء السدرة

النفط الليبية تعلن استعدادها رفع
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت المؤسسة أن ناقلة تتواجد حاليا في منطقة المخطاف بميناء السدرة النفطي مستعدة لتحميل الخام من خزانات الميناء.

وأوضح البيان أن مجموعة العمل الاقتصادي حول ليبيا، المقررة وفق مخرجات مؤتمر برلين، اجتمعت الثلاثاء، وشددت على دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في رفع القوة القاهرة عن صادرات الخام.

وأضاف البيان: هناك حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الليبية وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط من المزيد من التدهور والانهيار.

ولفتت المؤسسة إلى أن الميناء يتبع لامتياز الواحة والذي تتوزع ملكيتة بين المؤسسة الوطنية للنفط (59.18 بالمئة) وتوتال الفرنسية (16.33 بالمئة) وكونوكو فيليبس الأمريكية (16.33 بالمئة) وهيس الأمريكية أيضا (8.16 بالمئة).

هذا وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ان استمرار اغلاق الآبار النفطية سيؤدى الى انخفاض حاد في التصدير خلال مدة العام ونصف العام المقبلة نتيجة الاقفالات غير القانونية.

وكشفت ان قطاع النفط تكبد ما يقارب من 6.5 مليار دولار نتيجة تراجع انتاج النفط.
ومن جهة اخرى كان قد كشف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مساء الأحد، ان قواتا أجنبية لم يحددها دخلت إلى ميناء "السدرة" النفطي (شرق)، وتعمل على عسكرته.

واضاف ان قوات فاغنر الروسية دخلت حقل الشرارة النفطي (جنوب) قبل 27 يومًا، بتسهيل من حرس المنشآت النفطية.
رقم : 873264
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