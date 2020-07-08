العراق.. انخفاض في عدد الوفيات و2741 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص (12807) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (637227)".



وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 258، بغداد / الكرخ 363، مدينة الطب 206، النجف الأشرف 126، السليمانية 284، أربيل 186، دهوك 25، كربلاء 125، كركوك 117، ديالى 60، واسط 144، البصرة 25، ميسان 90، بابل 43، الديوانية 126، ذي قار 113، الأنبار 26، المثنى 46، نينوى 15، صلاح الدين 134".



وأضاف البيان أن "حالات الشفاء التي سجلت اليوم بلغت 1627 حالة، موزعة كالتالي (بغداد الرصافة 213، ، بغداد الكرخ 227، النجف 106، السليمانية 10، أربيل 65، دهوك 4، كربلاء 64، كركوك 52، ديالى 78، واسط 159، البصرة 88، ميسان 130، بابل 58، الديوانية 125، ذي قار 130، الأنبار 16، المثنى 50، نينوى 10، صلاح الدين 42)".



وأشار إلى أن "الوفيات التي تم تسجليها اليوم بلغت 94 حالة موزعة كالتالي (بغداد الرصافة 25، بغداد الكرخ 9، النجف 3، السليمانية 7، اربيل 1، كربلاء 2، كركوك 7، ديالى 1، البصرة 11، ميسان 6، بابل 3، الديوانية 1، ذي قار 11، الأنبار 3، المثنى 1، صلاح الدين 3)".



ومع موقف اليوبائي ليوم الأربعاء، بلغ مجموع الإصابات في عموم العراق: 67442، ومجموع حالات الشفاء 37879، وعدد الراقدين الكلي 26784، وعدد الراقدين بالعناية المركزة 403، ومجموع الوفيات 2779.