الناشطة السعودية 'الشمري': الإسرائيليون 'ناس حلوين'

وقالت الناشطة السعودية، "سعاد الشمري"، خلال مقطع فيديو وثق حديثها، إن "إسرائيل ليست عدوا، لكن إيران هي العدو"، معربة عن تمنيها بتدشين تعاون اقتصادي وثقافي وتجاري "اليوم قبل غد"، بين السعودية و(إسرائيل).وهذه ليست المداخلة الأولى للكاتبة السعودية، المعروف عنها حماسها للتطبيع وترويجها لشرب الخمور والمخدرات وتأييدها المطلق لولي العهد "محمد بن سلمان"، مع الإعلام الرسمي الإسرائيلي، حيث ظهرت، قبل عام، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، قالت فيها إن "زيارة (إسرائيل) من أحلام السعوديين والخليجيين".وخلال المقابلة أيضا، عبرت الكاتبة السعودية عن سعادتها بالسماح لنساء المملكة بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وشبهته بـ"تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفت ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بأنه "رسول منقذ".وأثنت "سعاد الشمري" على ولي العهد السعودي واصفة إياه بـ"القائد الإصلاحي"، وتحدثت عن "حلم الكثير من السعوديين والخليجيين بزيارة (إسرائيل)" حسب تعبيرها.وبرغم دعم السلطات السعودية لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني غير ان دعاة التطبيع في السعودية يعتبرون قلة وان اغلبية المثقفين والكتاب والاعلاميين وعامة الشعب السعودي هم رافضون للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ويدعمون للقضية الفلسطينية.وقد اعترض مدونون سعوديون على تصريحات الشمري ووصفوها بالمتصهينة وطالبوا بمحاسبتها على تصريحاتهاودعمها العلني للكيان الاسرائيلي كما جاء في عدد من التغريدات:بينما اعتبر مغرد آخر ان التصريحات التي ادلت بها سعاد هي تدل على حقيقة النظام السعودي الذي يمتلك جذور في الخيانة ضد الامة وتاريخها.