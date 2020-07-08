الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 18:39

بومبيو يهاجم الصين وروسيا وايران وسوريا ولبنان !

بومبيو يهاجم الصين وروسيا وايران وسوريا ولبنان !
وقال بومبيو "الحزب الحاكم في الصين يعامل شعبه بشكل سيئ. وبكين خائفة من الكشف عن بداية تفشي كورونا بعدما فشلت في إخبار العالم به"،
وتابع: "نحاول كشف حقيقة الفيروس للعالم، وندعو الصين للكشف عنها".

وعن منظمة الصحة العالميةـ، قال بومبيو إنها "لم تبذل ما يكفي لمنع تفشي كورونا.. هناك فساد واضح داخلها".

وتعهد بومبيو بمنع بيع النفط الايراني الى لبنان، وبتطبيق الخظر عليهم، كما توعد روسيا وسوريا والصين واتهمهم بـ"منع وصول المساعدات الانسانية للسوريين" حسب مزاعمه، حيث على النقيض تحاول امريكا تجويع الشعب السوري واللبناني عبر قانون قيصر.

كما أعاد سرد مزاعمه حول "ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة إلى إيران"، وهو مايعتبر غير قانوني وفقا للاتفاق النووي وقرار مجلس الامن السابق بخصوص هذا الامر.

الصين تهاجم امريكا

بالمقابل شددت الصين لهجتها ضد واشنطن ونددت بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، محذرة مما تجلبه هذه الخطوة من تبعات سلبية إلى جهود محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن القرار من جانب واحد يمثل دليلا جديدا على انتهاج الولايات المتحدة سياسة خطوات أحادية الجانب.

ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن "منظمة الصحة العالمية تمثل الجهة الأكثر مصداقية وتأهيلا في مجال ضمان أمن الصحة على نطاق العالم وتلعب دورا رئيسا لا غنى عنه في تنسيق مساعي المجتمع الدولي في سبيل محاربة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأبلغت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرارها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، احتجاجا على طريقة تعامل المنظمة مع جائحة "كوفيد-19"، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من السادس من يوليو 2021.

مدير FBI: الصين أكبر خطر على الأمن القومي الأمريكي

من جانبه شن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، كريستوفر راي، هجوما حادا على الصين، واصفا إياها بأنها أكبر خطر على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال راي، أثناء ندوة حوارية أجريت في "معهد هادسون" إن خطر التجسس الصيني يشكل "أكبر تهديد طويل الأمد" للولايات المتحدة في مجال المعلومات والممتلكات الفكرية والاقتصاد، مضيفا: "هذا يمثل تهديدا لأمننا الاقتصادي وعلى نطاق أوسع لأمننا القومي".
رقم : 873274
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس