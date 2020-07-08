بومبيو يهاجم الصين وروسيا وايران وسوريا ولبنان !

وقال بومبيو "الحزب الحاكم في الصين يعامل شعبه بشكل سيئ. وبكين خائفة من الكشف عن بداية تفشي كورونا بعدما فشلت في إخبار العالم به"،

وتابع: "نحاول كشف حقيقة الفيروس للعالم، وندعو الصين للكشف عنها".



وعن منظمة الصحة العالميةـ، قال بومبيو إنها "لم تبذل ما يكفي لمنع تفشي كورونا.. هناك فساد واضح داخلها".



وتعهد بومبيو بمنع بيع النفط الايراني الى لبنان، وبتطبيق الخظر عليهم، كما توعد روسيا وسوريا والصين واتهمهم بـ"منع وصول المساعدات الانسانية للسوريين" حسب مزاعمه، حيث على النقيض تحاول امريكا تجويع الشعب السوري واللبناني عبر قانون قيصر.



كما أعاد سرد مزاعمه حول "ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة إلى إيران"، وهو مايعتبر غير قانوني وفقا للاتفاق النووي وقرار مجلس الامن السابق بخصوص هذا الامر.



الصين تهاجم امريكا



بالمقابل شددت الصين لهجتها ضد واشنطن ونددت بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، محذرة مما تجلبه هذه الخطوة من تبعات سلبية إلى جهود محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن القرار من جانب واحد يمثل دليلا جديدا على انتهاج الولايات المتحدة سياسة خطوات أحادية الجانب.



ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن "منظمة الصحة العالمية تمثل الجهة الأكثر مصداقية وتأهيلا في مجال ضمان أمن الصحة على نطاق العالم وتلعب دورا رئيسا لا غنى عنه في تنسيق مساعي المجتمع الدولي في سبيل محاربة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".



وأبلغت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرارها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، احتجاجا على طريقة تعامل المنظمة مع جائحة "كوفيد-19"، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من السادس من يوليو 2021.



مدير FBI: الصين أكبر خطر على الأمن القومي الأمريكي



من جانبه شن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، كريستوفر راي، هجوما حادا على الصين، واصفا إياها بأنها أكبر خطر على الأمن القومي للولايات المتحدة.



وقال راي، أثناء ندوة حوارية أجريت في "معهد هادسون" إن خطر التجسس الصيني يشكل "أكبر تهديد طويل الأمد" للولايات المتحدة في مجال المعلومات والممتلكات الفكرية والاقتصاد، مضيفا: "هذا يمثل تهديدا لأمننا الاقتصادي وعلى نطاق أوسع لأمننا القومي".