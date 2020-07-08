قيادي فلسطيني: هذا ما دفع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ للتلويح بشأن نطنز

وقال علي فيصل : من الواضح ان التلويح الاسرائيلي بانها قد تكون خلف الانفجار لابراز قدرتها واقتدارها على توجيه ضربات لايران في قلب ايران وقلب القلق الذي يساور "اسرائيل" وهي المفاعلات النووية، وهي رسالة ايضا للمنطقة بان "اسرائيل" تمتلك قدرات ولازالت حاضرة في ملف الشرق الاوسط وفي الصراع الدائر فيه.



واضاف: بينما ايران حتى هذه اللحظة لم تعلن بشكل رسمي عن اسباب الانفجار وبالتالي هناك متابعة لصيقة، لكن ايران مستمرة ببرنامجها رغم كل الضغوط الاميركية ورغم التهويل الاسرائيلي ورغم كل الحصار الاميركي ورغم الموقف الاوروبي المائع في هذا الاتجاه، ولكنه ما زال يتمسك بالاتفاق النووي الذي جرى مع الجمهورية الاسلامية في ايران.



وتابع فيصل: "اسرائيل" منذ لحظة انجاز الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وامريكا كانت قلقة جدا من تطورات القدرات التقنية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية لايران، وبالتالي هي حرضت مرارا وتكرارا عن ضرورة الترجع عن هذا الاتفاق لانها تخشى من الدور الايراني الذي يواجه "اسرائيل" والذي يقيم سدا منيعا وجدارا قويا من المقاومة في المنطقة امام مشروع "الشرق الاوسط الكبير" الذي تحاول "اسرائيل" وامريكا ان تقيمه من بوابة التطبيع مع عدد من الدول العربية، ولذلك فـ"اسرائيل" تنظر الى ان ايران بأنها عدوها الاول وهي الخطر الاول عليها الى جانب المقاومة.