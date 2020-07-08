الولايات المتحدة تتهم شركة أمازون بانتهاك الحظر على إيران

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ان وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت شركة أمازون بانتهاك الحظر الأميركي الأحادي الجانب ضد إيران وسوريا.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة أمازون قدمت السلع والخدمات للأشخاص يشملهم حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية(OFAC) .



واعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في بيان اصدره اليوم الاربعاء ، إنه توصل إلى اتفاق مع شركة أمازون لتسوية الخلافات وبموجب هذا الاتفاق وافقت شركة أمازون على دفع 134 الف و523 دولارًا كغرامة لانتهاكها هذا الحظر .



وجاء في هذا البيان حول الاتهامات ضد شركة امازون ان شركة امازون وبسبب أوجه القصور في عملية مراجعة قوانين العقوبات ، بادرت الى تقديم السلع والخدمات للأشخاص الخاضعين للعقوبات من قبل اوفك ، والأشخاص الموجودين في مناطق أو دول خاضعة للعقوبات مثل القرم وإيران وسوريا ، والأشخاص المتواجدون في مقر البعثات الأجنبية للدول الخاضعة للعقوبات أو الاماكن التي تستخدمها هذه المكاتب.