‘‘الجهاد الزراعي‘‘ هل سينهض بالاقتصاد اللبناني؟

فقد تصدر وسم "الجهاد الزراعي" مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من كلمة السيد حسن نصرالله.



وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته مساء الثلاثاء ان الوضع الاقتصادي هو المهم اليومي الذي يعيشه المواطنون، لا بد من تصويب الامور فالوضع الحالي وما يعيشه اللبنانيون يحتاج إلى عقول الجميع وجهود الجميع.



واضاف السيد نصرالله أن الوضع الاقتصاي لا يتهدد منطقة واحدة بل يعني الجميع، لافتا الى ان "المقاربة يجب ان تكون وطنية وهذا الامر لا يمكن تفكيكه أو تبسيطه بل نحن بحاجة إلى جهد وطني متواصل ويجب ان نفكر بجميع المقيمين على الارض اللبنانية.



وتابع السيد نصرالله: "علينا ان نتساعد كلبنانيين من أجل الزراعة وتأمين أسواق من أجل سير الحركة وبالصناعة نفس الامر يجب ان نتعاون وهذا المسار المطلوب اليوم. نحن كحزب الله ندعو اللبنانيين إلى خوض معركة احياء القطاعين الزراعي والصناعي كشرط اساسي للاستمرار والصمود".



وغردت أحد الناشطات على موقع تويتر تحت وسم #نقاوم_نزرع_نصنع.. و #يا سيد_التحديات: عندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، سنصبح شعبا ذا سيادة...

كما كتبت "Malika" عندما تزرع بذرة... تزرع الأمل



كما اشار بعض المغردين الى مقطع من كلام السيد نصرالله ألذي قال فيه: "نحن اليوم يجب ان نكون في قلب معركة الزراعة والصناعة"



وكتبت ناشطة تويترية من جانيها تحت وسم#نقاوم_نزرع_نصنع :سنصمد وسنقاوم وسننتصر.. فزمن الهزائم ولى الى غير رجعة..



وغرد مواطن آخر: فليكن تاريخ 7-7-2020 تاريخ اعلان الجهاد والمقاومة والنهضة على الصعيدين الزراعي والصناعي.



وراى بعض المتابعين للشأن اللبناني ان ثمرة خطاب الأمين العالم لحزب الله السيد حسن نصرالله ليلة أمس حول النهضة الزراعية و الصناعية في لبنان تتجوهر في تحول لبنان من متسول الى منتج.



و في هذا السياق أكد رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني الوزير السابق ​وئام وهاب​ اليوم الأربعاء في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما أعلنه الأمين العام ​لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ حول النهضة الزراعية والصناعية.



واضاف وهاب وهذه تعني تحول لبنان من دولة شحاذه ومتسولة الى دولة منتجة وهذا هو الحل للمأزق الحالي، وهذا يحول اللبناني إلى صاحب دخل جيد بدل إنتظار المساعدات و​التسول​ على ابواب السفارات والدول.

