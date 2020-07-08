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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 19:21

هكذا ردت روسيا على مزاعم بولتون بشأن اغتيال الشهيد سليماني

هكذا ردت روسيا على مزاعم بولتون بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ورد ممثل روسيا في المنظمات الدولية المتمركزة في فيينا ميخائيل أوليانوف ، على تغريدة من قبل جون بولتون ، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ، حول اغتيال قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وبعد ساعات على اعلان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد أن اغتيال قاسم سليماني غير شرعي ويُمثل خرقا للقانون الدولي ، كتب جون بولتون في تغريدة ان الانتقاد الجديد من قبل الامم المتحدة الذي اعتبر مهاجمة (الفريق) سليماني بانه غير شرعي لا اساس له ولنفس هذا السبب خرجنا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واضاف نحن لا نرد على سلطة أعلى في الأمم المتحدة ، ولسنا بحاجة إلى وعظ أي شخص حول كيفية تطبيق القانون الأمريكي."

وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر مخاطبا جون بولتون إن اغتيال مسؤول أجنبي في اراضي دولة ثالثة يعد انتهاكًا للدستور الأمريكي.

وخلصت خبيرة أممية متخصصة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى أن عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد كانت "غير قانونية".

وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامار أنها كانت "عملية قتل تعسفية" انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.
وكتبت أن الولايات المتحدة لم تقدّم أدلة على أن التخطيط كان جاريا لاعتداء وشيك على مصالحها، وهو ما كان مبرر واشنطن لاغتيال سليماني.

ومن المقرر أن تقدّم تقريرها بشأن عمليات القتل الموجّهة باستخدام طائرات مسيرة مسلحة، والذي يتطرق نحو نصفه إلى قضية سليماني، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة الخميس.

ويذكر أن واشنطن انسحبت من المجلس عام 2018.
رقم : 873287
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