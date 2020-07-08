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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 20:27

نافذ عزام: استشهاد الغرابلي دليل إدانة لوحشية ‘‘إسرائيل‘‘

نافذ عزام: استشهاد الغرابلي دليل إدانة لوحشية ‘‘إسرائيل‘‘
وخلال مقابلة صحفية وصف الشيخ عزام استشهاد الغرابلي بالجريمة "الإسرائيلية" التي تأتي ضمن سلسلة طويلة وكبيرة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة.

وقال أن الشهيد الغرابلي ارتقى بعد معاناة مع الأمراض التي تفتك بأجساد الأسرى الأبطال نتيجة العدوان الممارس بحقهم تحت مسمى الإهمال الطبي المتعمد من سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الصهيونية، حيث قضى مدة 26 عاماً في السجن.

ومع استمرار الانتهاكات تواصل كيان الاحتلال خطط الضم، التي أوضح الشيخ عزام على أن العالم بأسره يجمع على أن الضم يمثل عدواناً ونوعاً من الحرب، ويُخالف القوانين الدولية باستثناء أمريكا.

وأثنى الشيخ عزام، على موقف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، مبيناً أنها اتخذت جملة من القرارات في العقود الماضية تأييداً للفلسطينيين وإدانة للكيان الصهيوني تؤكد على أن الاحتلال لا يراعي أي قوانين وأعراف دولية.

وقد أكد الشيخ عزام، أن الإدارة الأمريكية الحالية تمثل أسوأ إدارة أمريكية على مدار التاريخ، لافتاً إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت طوال الوقت مُنحازة إلى الكيان الاسرائيلي، وكانت تقف ضد إرادة الشعوب الحرة، وتحاول فرض السيطرة، بعض هذه الإدارات استخدمت سلاحها النووي كما حدث في اليابان، كما أن بعضها شنت حروباً تسببت في مآسي وويلات عديدة.

واستدرك الشيخ عزام: "لكن هذه الإدارة غير مسبوقة في تصرفها واستخفافها بحياة الناس واستهانتها بحالة الأمن والسلم في العالم، ودعمها لإسرائيل. فالإدارة الأمريكية لا تعبأ باي قانون ولا تلتزم باي معيار ونخالف بشكل صريح وصارخ قوانين الأمم المتحدة ومقررات المواثيق الدولية، وباتت تعد أكبر أنموذج للشر والخراب في العالم".

وعلى الرغم من تأييد أمريكا للكيان الصهيوني، فإن فلسطين والمقاومة تحظى بتأييد العديد من الدول ومن أبرزها "إيران" وهو ما أكده الشيخ عزام، قائلاً: "هناك دول قليلة تتحدى الإدارة الامريكية وارهابها وعنفها ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووجه الشيخ عزام الشكر والتقدير لإيران لما تقدمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولمجمل قضايا العرب والمسلمين.
رقم : 873293
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