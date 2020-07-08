الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 20:29

ما هي رسالة زيارة رئيس الاركان الايرانية لسوريا ؟

ما هي رسالة زيارة رئيس الاركان الايرانية لسوريا ؟
-زيارة اللواء باقري الى سوريا والتي تاتي في ظروف تطبيق الحظر الامريكي على الشعب السوري "قانون قيصر" من جهة وتصاعد وتيرة الهجمات الجوية الصهيونية على هذا البلد من جهة اخرى ، تحمل رسالة في طياتها مضمونها ان ايران لن تترك ابدا شريكها الاقليمي والعضور الفاعل في محور المقاومة لوحده . يشار الى انه وفي ذروة انتشار جائحة كوورنا كان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ايضا قد قام بزيارة الى سوريا .

-الوعد الذي قطعته ايران في خصوص تطوير منظومات الدفاع الجوي السوريية والذي جاء مباشرة بعد اطلاق الكيان الصهيوني لقمره التجسسي الى الفضاء ، يعني انه لازال هناك بونا شاسعا حتى تحقق الحلم الاسرائيلي وشعوره بالامان من قبل محور المقاومة .
-كما ان زيارة اللواء باقري الى سوريا تعني ان ايران ورغم الاعلام الاسرائيلي ستبقى الى جانب سوريا شعبا وحكومة ما دامت ترغب بذلك . كما ان هذه المسالة تشير الى ان ايران ليس على صعيد القضايا النووية والصاروخية فحسب ، بل انها على صعيد دورها الاقليمي ايضا لن تساوم احدا ولن تتراجع عن مواقفها السابقة .

- تاكيد اللواء باقري خلال هذه الزيارة على ان تركيا يجب ان تحل مشاكلها عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري يعني ان ايران وفيما يخص الازمة السورية وكذلك سائر البلدان تعارض اي احتال وخرق لسيادة الشعوب وانها في هذا المجال لن تقدم المصالح على المبادىء .

-التصريح البديع الذي ادلى به وزير الدفاع السوري علي ايوب والقاضي بان فاتورة الصمود مهما ارتفعت فهي أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع ، هو تاكيد على عزيمة سوريا حكومة وشعبا على التصدي للاحتلال وحتمية طرد المعتدي ، الامر الذي يكشف عن الافاق الاستراتيجية لتوجهات البلدين .

-مع دخول قانون العقوبات الامريكية ضد سوريا "قانون قيصر" حيز التنفيذ في الـ17 من الشهر الماضي ، فان امريكا والكيان الصهيوني كانا يأملان بان تحدث فجوة كبيرة بين الشعب والحكومة السورية من جهة والحكومة السورية وحلفائها الاستراتيجيين من جهة اخرى ، وعلى هذا الاساس ركزا جل محاولاتها على الاعداد لتنظيم تظاهرات تحت يافطة شعبية تزامنا مع تصعيد الهجمات الجوية والعدوان على سوريا ، لكن هذا التوجه باء بالفشل ولم يحقق اهدافه عمليا لحد الان.
رقم : 873294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس