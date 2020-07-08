الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 21:17

حقوق الإنسان اليمنية تدين الممارسات الإجرامية لـ'الوكالة الأمريكية للتنمية'

حقوق الإنسان اليمنية تدين الممارسات الإجرامية لـ
واعتبرت الوزارة في بيان لها، الممارسات التي تنتهجها أمريكا ووكالاتها اللاإنسانية، تضليل لشعوب العالم، بأنها تعمل لحماية الحقوق والحريات وتقدم المساعدات الإنسانية للضحايا، وهي في الأصل بعيدة عن الشعارات المعلنة ومنغمسة كليا بمساعدة قوى الإرهاب والمجرمين في اليمن وتمويل ودعم الجماعات المسلحة لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني.

وقالت في بيانها: "تابعت وزارة حقوق الإنسان المؤتمر الصحفي لمتحدث القوات المسلحة والذي كشف الدور المشبوه للوكالة الأمريكية للتنمية في العدوان على اليمن بقيام هذه الوكالة التي تتظاهر بنشاطها في المجال الإنساني في العمل بوجهين متناقضين، ووجهها الحقيقي الخفي دعم وتمويل منظمات وجماعات مسلحة إرهابية في مختلف المحافظات وإسنادها بكل أنواع الأسلحة والذخائر والقنابل التي تستخدم في قتل أبناء الشعب اليمني أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا".

وأشار البيان إلى أن ما تم كشفه من أعمال إجرامية لوكالة أمريكية تدعي زورا أنها تعمل في مجال التنمية وتساعد ضحايا الحروب والعدوان بمعونات إنسانية، يظهر حقيقتها الزائفة بأنها لا تعمل لا للإنسانية ولا للتنمية، بل تساعد على القتل ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تضع مجددا هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهجها الوكالة الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ودول تحالف العدوان أمام الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشئون الإنسانية وأمام المنظمات الإنسانية للقيام بمسؤوليتهم، ورفض ممارسات هذه الوكالة وإدانتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حقها.

ودعت وزارة حقوق الإنسان الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أعمال المنظمات الإنسانية في اليمن بما يكفل حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.
رقم : 873303
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس