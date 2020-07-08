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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 21:27

بومبيو يلجأ للكذب لتمديد الحظر التسليحي على إيران

بومبيو يلجأ للكذب لتمديد الحظر التسليحي على إيران
بومبيو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الامريكية، خاطب اعضاء مجلس الامن الدولي بكلام لا يقل سخفا من كذبته حيث قال:"لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية"!!.

يبدو ان كلام بومبيو جاء ردا على ما كشف عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يوم امس الثلاثاء، حول ضبط القوات اليمنية شحنة كبيرة من الأسلحة في محافظة البيضاء وهي تحمل شعار "الوكالة الامريكية للتنمية الدولية" المرسلة الى مرتزقة العدوان في اليمن، والتي فضحت الدور التخريبي لهذه الوكالة السيئة الصيت والمعروفة بمؤامراتها في جميع انحاء العالم وخاصة في امريكا للاتينية.

بومبيو بات يعلم جيدا ان جميع حجج امريكا لتمديد حظر الاسلحة التقليدية على ايران غير قانونية بل وبلطجية، فالمجتمع الدولي رفض تدخل امريكا في الية تنفيذ القرار 2231 لانه خرج من رحم الاتفاق النووي الذي انسحبت منه وفرضت حظرا احادي الجانب على ايران وهددت جميع الدول الاخرى التي وقعت على الاتفاق للانسحاب منه وانتهاكه، بينما مازالت ايران ملتزمة بالاتفاق رغم انسحاب امريكا منه وتقاعس الغرب عن تنفيذ بنوده.

صدق من قال ان بومبيو فاشل، وصفة الفاشل هذا ليس نحن من اطلقها عليه فهذا راي الامريكيين بالرجل، فهذا الكاتب الأمريكي المعروف توماس فريدمان، يصف بومبيو بأنه "الأسوأ" في تاريخ وزارة الخارجية الامريكية ، فهو وزير بدون أي إنجاز، وكتب يقول في صحيفة "نيويورك تايمز": ان الفرق بينه وبين ريكس تيلرسون ( وزير الخارجية الامريكي السابق) هو أن الأخير كان غير فاعل ولكن كانت عنده أخلاق وكرامة، وهذه ليست متوفرة في بومبيو.
رقم : 873307
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