قاليباف يعزي بضحايا فيضانات اليابان

وجاء في برقيتي قاليباف الى رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما ورئيسة مجلس المستشارين اليابانيين سانتو اكيكو: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ مصرع وفقدان جمع من مواطنيكم جراء الفيضانات والإنهيارات الأرضية"، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأعضاء البرلمان، والحكومة والشعب في دولة اليابان الصديقة لا سيما الأسر المكلومة جراء الحادث.



وعبر قاليباف عن تمنياته لرئيس مجلس النواب ورئيسة مجلس المستشارين اليابانيين بموفور الصحة والمزيد من التوفيق، والسعادة والرخاء للحكومة والشعب الياباني، والشفاء العاجل لمصابي الحادث.