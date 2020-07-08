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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 21:31

هل تستخدم مصر سلاح حصار السفن الإثيوبية في قضية سد النهضة؟

هل تستخدم مصر سلاح حصار السفن الإثيوبية في قضية سد النهضة؟
وتتسرب معلومات وسط العواصم الأوروبية الكبرى مفادها نفاذ صبر مصر والتخوف الكبير على مستقبل ملايين المصريين بعدما قررت أديس أبابا بدء ملئ سد النهضة بشكل انفرادي دون مراعاة المصالح المصرية والسودانية.

وتفتقد مصر إلى وسائل الضغط، لم يعد ينفع الضغط الدبلوماسي نتيجة تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات والتعهدات، ولا تستطيع مصر اللجوء إلى الحل العسكري برا وبحرا بسبب المسافة الجغرافية الكبيرة ووجود السودان بين البلدين.

وأمام هذا التطور، يبقى أمام مصر حل واحد ووحيد هو محاصرة المصالح البحرية الإثيوبية بحرا وتحول دون صادراتها ووارداتها لخنق الاقتصاد الإثيوبي، وتعد إثيوبيا من الدول القليلة التي لا منفذ بحري لها، وتعتمد على موانئ لدول مجاورة وهي كينيا والصومال وجيبوتي.

وتمتلك مصر قوة بحرية هائلة من غواصات وفرقاطات وسفن حربية للدعم اللوجيستي، وهو سلاح متنوع المصادر ما بين أمريكي وبريطاني وإيطالي وفرنسي وصيني وروسي، وتستطيع البحرية المصرية خنق الاقتصاد الإثيوبي بسهولة باعتراض سفن الشحن التي تحمل الصادرات والواردات الخاصة بهذا البلد.

وتدرك إثيوبيا خطر الحصار البحري الذي قد تفرضه مصر عليها. وتحاول منذ سنوات بناء بحرية حربية لتحمي مصالحها، وهي السفن التي تحمل الصادرات والواردات، وأجرت أديس أبابا منذ سنتين مباحثات مع فرنسا وإيطاليا والنروج لبناء البحرية الحربية التي قد تستضيفها قاعدة في جيبوتي، وكانت باريس وأديس أبابا قد وقعتا خلال مارس/آذار من السنة الماضية على اتفاقية تتولى فرنسا بموجبها بناء البحرية الحربية الإثيوبية على مستوى السفن والأفراد.

ويسود الاعتقاد وسط الأجهزة الدبلوماسية الأوروبية بأن مصر قد تلجأ إلى هذا الرهان الخطير الذي سيتعارض مع حرية الملاحة الدولية، وهو الحل الوحيد حسب القاهرة الذي قد يجعل إثيوبيا تخضع للمفاوضات وإعادة النظر في كمية ملئ سد النهضة، وعززت مصر وجودها العسكري في قاعدة برنيس المطلة على البحر الأحمر لتكون قريبة من ميدان العمليات إذا اضطر الأمر.

ومن جانب آخر، قد تمنع مصر مرور السفن المحملة بالصادرات والواردات نحو إثيوبيا من عبور قناة سويس.
رقم : 873311
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