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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 08:42
منظمة «هيومن رايتس ووتش»:

معتقلان يواجهان الإعدام في البحرين

معتقلان يواجهان الإعدام في البحرين
وقالت المنظّمة في بيان لها إنّها تعارض بشدّة عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، وكونها لا رجوع عنها، وأشارت إلى أنّ مثول «رمضان وموسى» أمام محكمة التمييز البحرينيّة- محكمة الملاذ الأخير- الإثنين 13 يوليو/ تموز بمثابة الفرصة الأخيرة لاستئناف حكم الإعدام الجائر- بحسب وصفها.

ونقلت تأكيدات «رمضان» عبر اتصال صوتيّ لزوجته بأنّ محاكمته تمّت بمحاكم شكليّة، وأنّه اتُهم بقضيّة لا علاقة له بها، وأُجبر على الاعتراف بتهمة كيديّة منسوبة ضدّه، وخضع للتعذيب، وأنّ حكم الإعدام- قتله- خارج القانون، ولكن يتم باسم القانون- وفق المنظّمة.

وطالبت المنظّمة حلفاء البحرين – بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا- بالضغط على السلطات للسماح للخبراء الأمميين بالتحقيق بشكل مستقلّ في تعرّض «موسى ورمضان» للتعذيب.
رقم : 873361
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