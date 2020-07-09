الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 08:49

كتيبة كاملة بجيش الاحتلال تدخل الحجر الصحي

كتيبة كاملة بجيش الاحتلال تدخل الحجر الصحي
وقال موقع "إسرائيل اليوم" مساء الأربعاء، إنه تم إدخال جميع جنود وضباط كتيبة نحشون التابعة للواء كفير إلى الحجر الصحي داخل قاعدة عسكرية في الجولان المحتلة بعد اختلاطهم بمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إنه تم إخضاع جميع جنود وحدة نحشون إلى الحجر الصحي، في قاعدة لجيش الاحتلال في مرتفعات الجولان (شمال).

وأضافت دخل مئات الجنود الذين كانوا على اتصال مباشر مع المجندة، التي تم التحقق من إصابتها، إلى الحجر الصحي، وسيتم إجراء فحوصات على من تظهر عليهم أعراض الفيروس وفقا للمبادئ التوجيهية الطبية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الكتيبة، لم تنشر اسمه، الكتيبة بأكملها أدخلت إلى الحجر الصحي.

وأشارت إلى أن بعض الجنود شاركوا في حفلة تواجدت فيها مجندة مريضة بفيروس كورونا، ومن المرجح أن تتم محاكمة من أقام الحفل.

وبينت، أن بعد أيام قليلة تم فحص عدد من الجنود من المشاركين في الحفل وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، وتقرر نقلهم جميعا للعزل حتى إشعار آخر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإجمال فإنه، حتى يوم الثلاثاء، كان هناك 7809 جنديا إسرائيليا بالحجر.

من وجهة أخرى، اعلن امس الاربعاء، دخول رئيس وزراء حكومة الاحتلال البديل ووزير الحرب بيني غانتس، في الحجر الصحي بعد مخالطته لمريض بكورونا حتى يخضع لاختبار كورونا والتثبت من اصابته من عدمه.
رقم : 873365
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس