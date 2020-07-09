الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 08:50

ماهي اسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا في سوريا؟

ماهي اسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا في سوريا؟
الدكتور نبوغ العوا عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق والمشرف على البروتوكول العلاجي الخاص بمصابي كورونا في سوريا قال إنّ ” الحالات المسجلة حديثا جميعها حالات مخالطة، ورغم ذلك لا تزال سوريا حتى اليوم أقل الدول على المستوى العالمي تسجيلا للإصابات بالفايروس، و الكوادر الصحية و الإسعافية تعمل جاهدةً كي تبقى سوريا كذلك والرهان الأول يبقى على المواطن السوري ووعيه لأنّ التباعد الاجتماعي هو الأسلوب الأضمن لمنع العدوى”، مضيفا أنّ ” الكوادر الصحية السورية ورغم جاهزيتها وأساليب التعقيم والوقاية التي تقوم وتنصح بها إلا أنها لا تستطيع منع الانتشار ولكنها تعمل على منع العدوى قدر الإمكان ولذلك على المواطن السوري أن يكون طبيب نفسه”.

واستبعد الدكتور نبوغ عودة الحظر الكلي لسوريا، فمعظم الدول المجاورة بحسب حديثه لـ”العهد” قد خففت من إجراءات الحظر وسوريا مثلها، لها اقتصادها الذي تأثر من الحظر ولا بد من فتح المؤسسات الاقتصادية والخدمية والتعليمية، لافتا إلى أنّ ” قانون قيصر أثّر بشكل كبير على القطاع الصحي السوري عموما و على البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا خصوصا، إذ إنّ المواد الأولية التي تحتاج سوريا لاستيرادها من أدوية علاج كورونا وغيره من الأمراض قد فُقدت”.

ولفت في نهاية حديثه لـ”العهد” إلى أنّ ” البروتوكول العلاجي الذي تتبعه سوريا هو ذاته المضاد لمرض الملاريا والأزيترومايسين مما أقرته جامعة مارسيليا الفرنسية، وفي بعض الحالات المصابة لا يؤثر هذا العلاج أيضاً ولذلك ليس هناك حل جذري لهذا الموضوع حتى اليوم في سوريا كما في باقي دول العالم غير أنّ أبحاث جامعة أوكسفورد الإنجليزية قد اقتربت من إيجاد لقاح لكورونا بحسب المعلومات ونأمل أن يتم ذلك قبل بدء الموجة الثانية من الانتشار العالمي في أيلول القادم بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية”.
رقم : 873366
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس