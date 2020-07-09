الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 08:51

أمريكا تتجه لفرض العقوبات ضد الصين بسبب هونغ كونغ

أمريكا تتجه لفرض العقوبات ضد الصين بسبب هونغ كونغ
جاء ذلك التلميح على لسان، مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في تصريحات أدلى بها مساء الاربعاء خلال مقابلة على محطة “NBC” التلفزيونية الأمريكية.وقال أوبراين في تصريحاته “على ما يبدو أن الصين بقانون الأمن القومي المذكور، تسعى للسيطرة على إقليم هونغ كونغ”.

ولفت المستشار الأمريكي إلى أنهم من المحتمل أن يروا تغييرات في “وضع هونغ كونغ”، مضيفًا “ووزارة خارجيتنا إذا ثبت لديها عدم إبقاء الإقليم على وضعه الحالي، فسنقوم بفرض عقوبات على الصين والإقليم معًا”.

في سياق متصل قالت متحدثة البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، “قريبًا ستسمعون عن خطوات جديدة ضد الصين”. وأشارت إلى أن “الوضع الحالي لإقليم هونغ كونغ في خطر بسبب الممارسات الصينية”.

ويجرم القانون، الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، “الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية”، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم، أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.
ويواجه القانون انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا.
رقم : 873367
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس