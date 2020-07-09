أمريكا تتجه لفرض العقوبات ضد الصين بسبب هونغ كونغ

جاء ذلك التلميح على لسان، مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في تصريحات أدلى بها مساء الاربعاء خلال مقابلة على محطة “NBC” التلفزيونية الأمريكية.وقال أوبراين في تصريحاته “على ما يبدو أن الصين بقانون الأمن القومي المذكور، تسعى للسيطرة على إقليم هونغ كونغ”.



ولفت المستشار الأمريكي إلى أنهم من المحتمل أن يروا تغييرات في “وضع هونغ كونغ”، مضيفًا “ووزارة خارجيتنا إذا ثبت لديها عدم إبقاء الإقليم على وضعه الحالي، فسنقوم بفرض عقوبات على الصين والإقليم معًا”.



في سياق متصل قالت متحدثة البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، “قريبًا ستسمعون عن خطوات جديدة ضد الصين”. وأشارت إلى أن “الوضع الحالي لإقليم هونغ كونغ في خطر بسبب الممارسات الصينية”.



ويجرم القانون، الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، “الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية”، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم، أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

ويواجه القانون انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا.