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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 11:03

بالوثيقة: الصحة العراقية تصدر قرارا بشأن ضوابط السفر

بالوثيقة: الصحة العراقية تصدر قرارا بشأن ضوابط السفر
وألغت وزارة الصحة والبيئة، التعليمات الصادرة عنها بشأن السفر من والى العراق بعد يوم من إصدارها، حيث اظهرت وثيقة جديدة إلغاء التعليمات الصادرة الثلاثاء الماضي التي تسمح بالسفر وفق تعليمات وضباط جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا وتضمنت هذه الضوابط الملغاة:

1 – يتم فحص جميع الوافدين سريرياً والفحص السريع وفي حالة عدم وجود اعراض ونتيجة الفحص سالبة فيتم اجراء الحجر المنزلي واخبار دائرة الصحة المعنية للمتابعة وفي حالة وجود اعراض فيروس كورونا او نتيجة الفحص موجبة فيتم احالته الى المستشفى المعني لاتخاذ اللازم.

2 – السماح للعراقيين بالسفر خارج العراق للجميع مع التعهد بالحجر الصحي المنزلي عند العودة بعد اجراء الفحص السريري والمختبري في المنفذ الحدودي واتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة حسب النتائج”.

بالوثيقة: الصحة العراقية تصدر قرارا بشأن ضوابط السفر
هذا واكدت خلية الأزمة النيابية العراقية، الخميس، ان العراق دخل المستوى الثالث لانتشار الوباء كورونا، فيما طالبت بفرض حظر شامل لمدة اسبوعين.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "مجلس النواب والحكومة يعملان بالتنسيق على وضع خطط لمكافحة فيروس كورونا"، مبيناً أن "هناك زيادة في عدد الإصابات، واقتراب موجة ثانية من الفيروس إلى البلاد، وزيادة معدل الوفيات، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى العراق".

وأضاف، أن "التوجه النيابي والحكومي، هو أن تكون من أولى الأولويات مكافحة الفيروس، وهناك اهتمام بالغ وواضح من رئيس الحكومة بهذا الملف، أفضى الى الاجتماع مع اللجنة النيابية لتقييم خطط وأداء وزارة الصحة في مكافحة الفيروس"، لافتا الى ان "اللجنة طالبت رئيس الوزراء بدعم وإسناد وزارة الصحة بالأمور اللوجستية، سواء بالأموال أو الصلاحيات لتمكين الوزارة من أداء مهامها، ودعم جميع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات، لتوفير المستلزمات الطبية وخصوصا مستلزمات الحماية للملاك الطبي الذي تضرر كثيراً، وذلك يعتبر مؤشرا غير جيد للواقع الصحي في العراق، بعدم حماية الخط الأول لمكافحة فيروس كورونا".
رقم : 873387
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