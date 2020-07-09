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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 11:10

الاحتلال يعرض صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حماس

الاحتلال يعرض صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حماس
جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة العبرية 12 الخاصة، مساء الأربعاء، عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لإعادة 4 صهاينة محتجزين لدى الحركة الفلسطينية.
وقال المصدر ان الكيان الاسرائيلي قدم عرضا جديدا للحركة عبر وسطاء، لكن حتى الآن لم تتلق ردا من حماس.

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل عرض الإحتلال الجديد.

إلا أن القناة 12 قالت إن تقارير أفادت بأن الكيان الصهيوني أبدى استعداده للتباحث مع حماس بشأن مبادرة عرضها رئيس الحركة بقطاع غزة يحيي السنوار.

وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي أعلن السنوار، أنهم جاهزون لتقديم تنازل جزئي في قضية الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج كيان الاحتلال عن الأسرى من كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا.

وتحتفظ حماس بأربعة صهيونيين، اثنان منهم جنديان، أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتطالب حماس بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.

واكدت صحيفة ايديعوت احرنوت العبرية ان حماس متمسكة بشروطها لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

وقالت الصحيفة، إن شرط حماس واضحًا، وهو الإفراج عن الأسرى الذين تحرروا في إطار صفقة شاليط.

وفي سياق اخر، اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من قادة حماس بينهم ممثل الحركة حسين أبو كويك.
رقم : 873388
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