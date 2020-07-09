الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 11:15

الفتح: الادارة الاميركية تتحرك باتجاه اثارة الفوضى في العراق

الفتح: الادارة الاميركية تتحرك باتجاه اثارة الفوضى في العراق
وقال كريم ، ان “ الحشد الشعبي يعد قوة قهرت إرادة اميركا وبالتالي فأن واشنطن استشعرت الخطر إزاء ماحققه الحشد ضد داعش الإرهابي وتهديده للعراق والمنطقة”.

وأضاف ان “اميركا تحاول الضغط على الحشد الشعبي، لكنها في الوقت ذاته لاتسعى الى فتح اكثر من جبهة، حيث تتحرك باتجاه خلخلة وضع الحشد ولكن بإرادة داخلية”.

وحذر البلداوي من العمل الأميركي والدفع ببعض العناصر المندسة لاثارة الفوضى في العراق وإعادة قتلة الشعب العراقي الى الواجهة السياسية على شكل حلقات متسلسلة وصولا الى تنفيذ الهدف الذي تسعى اليه الإدارة الأميركية”.

ويعتبر خبراء ومحللون سياسيون ان كيل اتهامات من دون تحقيقات حول اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، يكشف وجود مشروع فتنوي يستهدف العراق.

ويشير محللون سياسيون الی اتهامات اميركية لكتائب حزب الله دون تقديم أي دلائل أو اسناد مؤكدين ان الولايات المتحدة استخدمت نفس الاسلوب في عملية اغتيال رفيق الحريري بحيث قامت باتهام حزب الله لبنان بارتکاب العملية دون أي تحقيقات، وکان حزب الله الأکثر تضرراً من العملية.

ويبين محللون سياسيون ان الهاشمي لم يكن يشكل خطراً علی الحشد الشعبي أو كتائب حزب الله، اما المستفيد الوحيد من هذه العملية فهي الجهة التي تريد ان يعم العراق الفوضی من أجل تبرير بقاءها في العراق وعقد اتفاقات عسكرية طويلة الامد وإنعاش داعش من جديد. انها الولايات المتحدة التي تبحث عن توتير الساحة العراقية عبر اثارة مظاهرات موجهة واغتيال القادة الحاج قاسم سليماني والشهيد أبومهدي المهندس.
رقم : 873391
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
9 تموز 2020
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
8 تموز 2020
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس