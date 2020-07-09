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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 11:24

لبنان: استمرار الخروقات الجوية للعدو الصهيوني

لبنان: استمرار الخروقات الجوية للعدو الصهيوني
وفي هذا الاطار صدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس البيان التالي:

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 8/7/2020 الساعة 6.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11.50 من فوق بلدة رميش.

وعند الساعة 8.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 10.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16.10 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 11.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19.15 من فوق بلدة كفركلا.
رقم : 873394
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