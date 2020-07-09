طوكيو تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

وذكرت وسائل إعلام يابانية ،اليوم الخميس، أن هذه الحصيلة تجاوزت الرقم القياسي البالغ 206 حالات إصابة، والذي تم تسجيله يوم 17 أبريل الماضي.



وتسعى السلطات اليابانية إلى وقف تفشي فيروس كورونا، منذ رفع حالة الطوارئ في البلاد أواخر مايو الماضي.