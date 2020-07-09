أحدث العناوين :
باريس على خط الأزمة اللبنانية
العراق يدخل المستوى الثالث لانتشار كورونا
شجاعة قبطان سوري تنقذ عشرات المهاجرين قبالة مالطا
طوكيو تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
كينيا.. إصابة 257 من العاملين بالقطاع الصحي بكورونا
لبنان: استمرار الخروقات الجوية للعدو الصهيوني
الفتح: الادارة الاميركية تتحرك باتجاه اثارة الفوضى في العراق
التجارة السورية تعلن عن بشرى سارة اعتباراً من الأسبوع القادم
الاحتلال يعرض صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حماس
بالوثيقة: الصحة العراقية تصدر قرارا بشأن ضوابط السفر
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
9 July 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 12:44
طوكيو تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
وذكرت وسائل إعلام يابانية ،اليوم الخميس، أن هذه الحصيلة تجاوزت الرقم القياسي البالغ 206 حالات إصابة، والذي تم تسجيله يوم 17 أبريل الماضي.
وتسعى السلطات اليابانية إلى وقف تفشي فيروس كورونا، منذ رفع حالة الطوارئ في البلاد أواخر مايو الماضي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
873401
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
9 تموز 2020
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
8 تموز 2020
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020
أحدث العناوين
باريس على خط الأزمة اللبنانية
العراق يدخل المستوى الثالث لانتشار كورونا
شجاعة قبطان سوري تنقذ عشرات المهاجرين قبالة مالطا
طوكيو تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا
كينيا.. إصابة 257 من العاملين بالقطاع الصحي بكورونا
لبنان: استمرار الخروقات الجوية للعدو الصهيوني
الفتح: الادارة الاميركية تتحرك باتجاه اثارة الفوضى في العراق
التجارة السورية تعلن عن بشرى سارة اعتباراً من الأسبوع القادم
الاحتلال يعرض صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حماس
بالوثيقة: الصحة العراقية تصدر قرارا بشأن ضوابط السفر
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
"حملة منظمة".. هل تمهّد الرياض وأبو ظبي لعداء الكويت؟
قوات الاحتلال تعتقل ممثل حركة حماس حسين أبو كويك
أمريكا تتجه لفرض العقوبات ضد الصين بسبب هونغ كونغ
ماهي اسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا في سوريا؟
كتيبة كاملة بجيش الاحتلال تدخل الحجر الصحي
أمريكا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا في العالم!
دولة اوروبية تعلن عن آلية جديدة للتعاون مع الحكومة السورية
"إسرائيل" مرتعبة من التعاون العسكري بين إيران وسوريا
الأكثر قراءة
لواء المهمات الخاصة يباشر تطهير مناطق واسعة شمال بغداد
حركة النجباء ترد على تجرؤ السعودية على المرجعية الدينية في العراق
أول رد عراقي على تطاول نظام آل سعود على مقام المرجعية
تركيا تتهم الإمارات بارتکاب ‘‘جرائم حرب‘‘ في اليمن
الإبراهيمي: يجب وقف أي مساس بالقانون الدولي في فلسطين
انتفاضة لمناصرة اليمن على تويتر
الصحة الكويتية تعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا
بالفيديو.. ساحل لبنان يتحول الى اللون الأحمر!
دعوات جماهيرية لرفض خطة الضم الصهيونية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
فلسطين والخيار الوحيد لمواجهة خطة الضم الصهيونية
كيف سينتصر محور المقاومة في مواجهة الحرب الاقتصادية؟
انتفاضة عراقية شعبية ضد المسيئين إلى المرجعية الدينية
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
الرئيس السوري يتحدث عن تجربة مهمة شكلت انعكاسا للواقع العام
العفو الدولية: 'الإمارات دولة غير منفتحة'
الكويت تعلن موقفها من خطط الضم ‘‘الإسرائيلية‘‘
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
14 فبراير: إساءة آل سعود للمرجع السيستاني إفلاس سياسي
ستظلُّ فضلَ اللهِ شعلةَ نهضةٍ
الأخبار الساخنة
هل سيتعظ العدوان السعودي من عملية ‘‘ توازن الردع الرابعة‘‘ ؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
الأكثر بحثًا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
القدس محور وحدة الشعوب الحرة والشريفة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس