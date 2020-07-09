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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 12:52

شجاعة قبطان سوري تنقذ عشرات المهاجرين قبالة مالطا

شجاعة قبطان سوري تنقذ عشرات المهاجرين قبالة مالطا
وقال القبطان “شعبان” وهو ربان سفينة “تاليا”، "إنه وبعد خروجهم من “ليبيا” وإفراغ حمولة السفينة المخصصة للمواشي من العجول في “ليبيا”، تحديداً بتاريخ 2 شهر تموز الجاري لبوا نداء استغاثة أخبرتهم به طائرة أتت إليهم، وقال أشخاص فيها إن هناك زورق فيه أكثر من 50 مهاجر يستغيث خوفا من الغرق، يضيف: «اتجهنا إلى الموقع المحدد وبعد نصف ساعة وجدنا الزورق وأنقذنا المهاجرين فيه».

بعد ذلك طالب القبطان السوري من السلطات الإيطالية مأوى للمهاجرين والسفينة كون البحر كان هائجاً جداً بسبب العاصفة، يضيف: «وحين وصلنا إلى جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية القريبة طلبت منا السطات الإيطالية الخروج من المياه الإقليمية للجزيرة فوراً والتوجه إلى مالطا لتسليم المهاجرين هناك».

بدورها السلطات المالطية رفضت دخول السفينة والمهاجرين على متنها إلى المياه الإقليمية الخاصة بهم، ويضيف القبطان السوري : «في ذلك الوقت كانت العاصفة تزداد فاعلية وهيجان البحر أصبح خطراً والمهاجرين كانوا على سطح السفينة معرضين للغرق بسبب ميلان السفينة المستمر جراء العاصفة، فاتخذت قراراً بإنزالهم إلى الطابق 6 وهو عبارة عن إسطبل إذ أن السفينة مخصصة للمواشي ولا يوجد بها متسع سوى الإصطبلات وكان عليّ أن أتصرف لأنقذهم بأي طريقة».

وأضاف القبطان أن الطقس القاسي جعل الأمور أكثر سوءاً، وواجهت السفينة أمواجاً طولها سبعة أمتار ليل السبت، وبدأ الطعام بالنفاذ ومعظم المهاجرين كانوا بحاجة للمساعدة الطبية.

وعقب ذلك، قبلت السلطات المالطية طلباً لإرسال طبيب على متن السفينة، وتم إجلاء مهاجرين إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي .

بدورها، تحدثت الصحافة الأوروبية عن الحادثة مطولاً ووصفت القبطان شعبان بالشجاع، وقد تضامن عدد من الناشطين الأوروبيين مع سفينة الماشية (تاليا) التي انقذت 50 لاجئاً في عرض البحر بطلب من حكومة مالطا ،ثم رفضت مالطا استقبالهم وأصبحوا عالقين على متن السفينة.
رقم : 873405
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