الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 15:17

القصور السعودية ضمن بنك الأهداف اليمنية لخلق الردع

القصور السعودية ضمن بنك الأهداف اليمنية لخلق الردع
أشار الزبيدي إلى أن دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنما هو تعزيز لما تم الحديث عنه منذ بداية العدوان، وهو طبيعة الدور والانخراط الأميركي المباشر بأبعاده المختلفة في الحرب اليمنية.

وقال الاعلامي اليمني: نحن أمام ما يمكن اعتباره تعزيزا لطبيعة ما تم الحديث عنه فيما يتعلق بطبيعة الدور المحوري والرئيسي، لأن الدور الأميركي هو تحصيل حاصل، فنحن أمام دولة تمثل الإدارة المباشرة لما يجري من حرب وعدوان على مستوى اليمن.

وأضاف أن هناك مسار رئيسي وهو التحرك الأميركي تحت عنوان العمل الإنساني، وقال إنه هو الأخطر، مشددا على أن تاريخ هذه الوكالة مليء بهذه المسارات، وليس على مستوى اليمن فقط.

فی جانب آخر من اللقاء لفت الزبيدي إلى أن العميد يحيى سريع تحدث في عملية العاشر من رمضان عن وجود 300 هدف عسكري وحيوي حساس في السعودية، وبين أنه قد تم استهداف قصر اليمامة سابقا على اعتبار حساسية الهدف، لكن لم يعلن آنذاك أن القصور هي أهداف عسكرية، وهذه المرة أضيفت هذه الأهداف باعتبارها أهدافا عسكرية.

وقال الزبيدي: نحن أمام اتساع دائرة الأهداف أمام صواريخ ومسيرات الجيش واللجان الشعبية، وذلك يضيف إنجازا على مستوى بنك الأهداف المعلن، ومن حقنا أن نرفع من سقف أهدافنا، ونعطي تنوعا في طبيعة الأهداف بما يخلق حالة من الردع بالنسبة للعدو.
رقم : 873444
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
9 تموز 2020
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
8 تموز 2020
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا
7 تموز 2020
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
صراع الإمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا
7 تموز 2020
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
6 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس