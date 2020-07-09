طهران: الكذب والاتهامات من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية

جاء ذلك ردا على مزاعم المسؤولين الامريكيين باحتجاز سفينة ايرانية تحمل اسلحة الى اليمن.



واكد موسوي ،في حديث له اليوم الخميس، ان هذه المزاعم الواهية لا أساس لها من الصحة، مضيفا :أن الأمريكيين كلما أحسوا بالفشل على الساحة الدولية ومجلس الأمن في تمديد الحظر التسليحي على إيران، عمدوا الى الكذب والاتهامات في محاولة لمواصلة الضغوط القصوى لتحقيق اهدافهم الخبيثة.



واشار موسوي الى أن امريكا والسعودية ومن خلال سنوات ، تسببا بموت آلاف اليمنيين بسبب المجاعة وسوء التغذية.



وتابع قائلا : أن امريكا والسعودية وبدل تحمل المسؤولية عن جرائمها في اليمن، تعمدان الى توزيع الاتهامات التي لا أساس لها على الآخرين ، للتملص من مسؤولية المجازر التي ارتكبتاها في اليمن.