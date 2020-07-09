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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 16:23

تونس.. مواجهات ليلية بين الجيش وأهالي تطاوين

تونس.. مواجهات ليلية بين الجيش وأهالي تطاوين
كما شهدت منطقة رمادة، مواجهات بين المحتجين ووحدات الجيش الوطني في محيط مقر الثكنة العسكرية بالجهة دون ان يستعمل الجيش الرصاص في الهواء او الغاز المسيل للدموع.

ويتهم المحتجون في رمادة المؤسسة العسكرية بقتل شاب بالمنطقة الحدودية العازلة، فيما لم تذكر وزارة الدفاع الوطني سقوط قتلى خلال استهداف “تحركات مشبوهة” لـ 4 سيارات على الحدود وأكدت أن المحكمة العسكرية بصفاقس أذنت بفتح تحقيق في الغرض.

ومن جانبه أكد الحبيب الحفيان رئيس بلدية رمادة، أن السلطات المحلية تسعى جاهدة لتهدئة الوضع في الجهة، وفق قوله.

وكان قد اعتصام اهالي تطاوين بمنطقة الكامور امس الاربعاء، حيث تجمع المحتجون مطالبين رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل.

كما طالب المحتجون رئيس الجمهورية بالخروج والتحدث معهم، داعين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاههم.

وتشهد ولاية تطاوين منذ فترة حالة من التوتر، تخللتها مواجهات بين قوات الامن والشباب المحتج مطالبين بتنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور بشأن توفير فرص عمل للشباب وتنمية ولاية تطاوين.
رقم : 873451
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