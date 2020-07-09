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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 16:45

الأوقاف المصرية: لا توجد صلاة جمعة في المساجد

الأوقاف المصرية: لا توجد صلاة جمعة في المساجد
وأوضحت الأوقاف المصرية، أن صلاة الجمعة ما زالت تؤدى ظهرا في المنازل، مع التزام المساجد برفع أذان النوازل وقت صلاة ظهر الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الإلتزام بهذه الضوابط والإجراءات الاحترازية، حتى تستمر عملية فتح المساجد لبقية الصلوات واستمرار تقييم التجربة تمهيدا لفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة على أن من يتجاوز هذه الضوابط قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها ضرورة الإلتزام بعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، محذرة بشدة من مخالفة هذه التعليمات.
رقم : 873452
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