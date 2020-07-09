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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 16:50

السودان.. استقالة جماعية مفاجئة لوزراء الحكومة

السودان.. استقالة جماعية مفاجئة لوزراء الحكومة
وفيما لم تعرف حتى الآن أسباب مطالبة حمدوك للوزراء بالاستقالة سوى الحديث عن تشكيل حكومة جديدة غادر الوزراء قاعة اجتماعات المجلس دون الإدلاء بأي تصريحات.

وقال مصدر مطلع إن جميع الوزراء دفعوا بإستقالاتهم لحمدوك وان الاخير قبل إستقالة سبعة منهم كاشفا عن تعديل وزاري قريب لإستيعاب المنضمين بموجب إتفاق السلام.

وتعد الحكومة المستقيلة أول حكومة يتم تعيينها بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء السودانية، أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يجري تعديلا وزاريا في الحكومة الانتقالية.

وقال بيان صدر عن إعلام مجلس الوزراء، اليوم الخميس "التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 حزيران الماضي رئيس مجلس الوزراء يجري تعديلاً وزاريا".

ومن المنتظر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، والحقب التي سيتم تغييرها.

يشار إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية تسعى إلى إكمال باقي بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس التشريعي قبل شهر أغسطس/آب المقبل، حتى وإن لم تكتمل عملية السلام.
رقم : 873454
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