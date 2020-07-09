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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 17:18

امريكا تستجدي إعادة المحادثات مع كوريا الشمالية

امريكا تستجدي إعادة المحادثات مع كوريا الشمالية
ونفى نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغن، الذي أنهى ثلاثة أيام من المحادثات في سيئول، تكهنات في وقت سابق بأنه يسعى للقاء مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته، لكنه قال إن واشنطن مستعدة للمحادثات.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في بيان ”أكد بيغن أهمية استئناف الحوار مع كوريا الشمالية“.

والتقى بيغن، المسؤول الأمريكي عن ملف كوريا الشمالية، بمستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية سوه هون.

ومن المقرر أن يصل بيجن إلى اليابان في وقت لاحق يوم الخميس.

وتحاول كوريا الجنوبية تعزيز جهود السلام ولعب سوه دورا رئيسيا في ترتيب قمتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه مستعد لعقد اجتماع آخر مع كيم ويعتقد أنه قد يكون مفيدا. لكن كوريا الشمالية، التي يبدو أنها محبطة من غياب أي مؤشر على تخفيف العقوبات المفروضة عليها، قالت في الأسابيع الأخيرة إنها لا تنوي الجلوس مرة أخرى مع الولايات المتحدة واعتبرت الحوار مجرد"أداة سياسية" بالنسبة لواشنطن.

واجتمع ترامب وكيم لأول مرة في 2018 في سنغافورة. لكن قمتهما الثانية في فيتنام في 2019 انهارت عندما رفض ترامب عرض كيم بتفكيك المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.
رقم : 873459
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