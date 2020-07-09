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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 17:34

الأسد يعلق على الاتفاقية العسكرية الايرانية السورية

الأسد يعلق على الاتفاقية العسكرية الايرانية السورية
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في هذا اللقاء، ان الاتفاقية العسكرية بين إيران وسوريا تجسد مستوى علاقتهما الاستراتيجية وتعكس تعاونهما لمكافحة الارهاب.

وأعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لنتائج اجتماعات الجانبين السوري والإيراني وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين البلدين والتي تجسد مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سوريا وإيران، وتأتي كنتيجة لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب الأرهابية على سوريا، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران.

من جانبه، أكد اللواء باقري الأهمية التي توليها بلاده لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لما لذلك من منفعة متبادلة لشعبي البلدين وحمايتهما من محاولات التدخل في شؤونهما واستهداف استقلالية قرارهما.

وكان وزير الدفاع السوري العماد علي ايوب قد وقع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري في العاصمة السورية دمشق اتفاقية شاملة للتعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وقال ايوب ان الاتفاقية تأتي تتويجا لسنوات من التنسيق والتعاون في مجال محاربة الارهاب.

بدورِه قال باقري ان ايران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوي السورية وتعزيز تعاونها مع دمشق لمواجهة الضغوط الأميركية.
رقم : 873464
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