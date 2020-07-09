الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 تموز 2020 ساعة 17:39

مندوب ايران يحتج بشدة على عبارة استخدمتها كالامار

مندوب ايران يحتج بشدة على عبارة استخدمتها كالامار
وخلال جلسة خاصة لمجلسِ حقوقِ الانسان في الامم المتحدة قال بقائي اِن تعبير المقررة الخاصة للامم المتحدة اغنيس كالامار عما فعلته الولايات المتحدة بالقتلِ التعسفي، لا يرقى الى مستوى الجريمة معتبرا ما أقدمت عليه واشنطن بارهاب دولة.

وقال بقائي الذي يشغل منصب مندوب ايران في المكتب الاوروبي للامم المتحدة: ان اغتيال الشهيد سليماني جريمة وحشية بشعة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها.

واضاف بقائي اَن استهداف الجنرال سليماني لم يكن انتهاكا لميثاق الامم المتحدة فحسب بل انتهاك للمادة الرابعة والعشرين من قانون حقوقِ الانسان يهدد الامن و السلم الدوليين.

واختتم بقائي بالقول ان الجنرال سليماني يمثل دولة ذات سيادة وقد تحول اليوم الى اسطورة في ايران وكابوس لقتلته.

الجدير بالذكر أن بقائي وضع صورة الشهيد سليماني ورفاقه خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي ناقش قضية اغتيال الشهيد سليماني
رقم : 873466
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
9 تموز 2020
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
9 تموز 2020
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
8 تموز 2020
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
هل حل "محمود عباس" هو الأمثل؟
7 تموز 2020
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
كيف تعالج "اسرائيل" غضب الأوربيين المصطنع؟
7 تموز 2020
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
شايلوك العرب يُفاوض على سقطرى.. والصوماليين يرفضون عروضه
7 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس