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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 17:46

روسيا تكشف: عملية استفزازية تستعد لها 'النصرة' بسوريا

روسيا تكشف: عملية استفزازية تستعد لها
وأشار رئيس مركز التنسيق الروسي في "حميميم" ألكسندر شيربتسكي، إلى أن هناك معلومات "تفيد بأن الإرهابيين أنتجوا في مختبر خاص بمدينة سرمدا في محافظة إدلب 15 عبوة ناسفة مليئة بمواد سامة مجهولة".

وأوضح شيربيتسك أن مصادر أهلية ذكرت أن إرهابيي "جبهة النصرة" يخططون لتنفيذ عملية استفزازية في منطقة بلدات سفوهن وفطيرة وفليفل بهدف اتهام الجيش العربي السوري باستخدام أسلحة كيميائية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.
رقم : 873470
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