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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 17:57

سوریا : اغتیال سلیماني جريمة إرهاب دولة

سوریا : اغتیال سلیماني جريمة إرهاب دولة
وأوضح السفير "حسام الدين آلا"، أن استخدام الولايات المتحدة و"إسرائيل" وتركيا للطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات على الدول ناجم عن صمت مجلس الأمن وعجزه.

وأشار السفير آلا، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس، إلى أن اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني صاحب الدور المشهود في مكافحة الإرهاب بطائرة أميركية مسيرة جريمة إرهاب دولة تتجاوز في خطورتها مجرد توصيفها كعملية قتل مستهدف أو محاولة تبريرها بذرائع لا تستند لأي أساس قانوني.

وأضاف أن التفسيرات التي تسوقها هذه الدول لتبرير جرائمها سواء بذريعة مكافحة الإرهاب أو بذريعة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هي هرطقات قانونية تتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ويجب الحذر من محاولة شرعنتها.

وقال: إن ما أورده تقرير المقرر الخاص حول حصول تنظيمات إرهابية ترتبط بـ(داعش)، و(جبهة النصرة)، على تكنولوجيات الطائرات المسيرة واستخدامها في سوريا هو دليل على مستوى الدعم الذي تحصل عليه هذه التنظيمات في انتهاك لمواد الميثاق التي تحظر على الدول تقديم الدعم لعصابات مسلحة ترتكب أعمالا إرهابية.

ودعا مجلس الأمن إلى ردع هذه الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتنتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
رقم : 873476
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