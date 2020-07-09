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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 22:16

السلطة المحلية بالحديدة تدين قصف الصليف

السلطة المحلية بالحديدة تدين قصف الصليف
وأوضحت السلطة المحلية في الحديدة، أن الغارات أدت إلى أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الشركة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت والأعيان المدنية.

وأكد البيان أن هذا الخرق الكبير لاتفاق السويد يؤكد موقف الأمم المتحدة وانحيازها لدول العدوان في حربها على اليمن والتآمر على ميناء الحديدة وأبناء المحافظة من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهما المخزي وتنصلهما عن واجباتهما الذي سمح لدول العدوان وشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذه الخروقات التي تهدف الى تقويض عملية السلام في الحديدة وافشال اتفاق السويد.

وكان طيران العدوان السعودي الإماراتي، قد شن فجر اليوم الخميس، غارتين على منطقة الصليف بالحديدة، استهدفتا هنجرا تابعا لشركة الملح في منطقة الصليف، ما تسبب بأضرار كبيرة في معدات شركة تكرير الملح التي عاودت نشاطها قبل أيام.

إلى ذلك قصفت قوى العدوان بالمدفعية ومختلف العيارات الرشاشة باتجاه الضبياني والمطار ومعسكر الدفاع وكلية الهندسة بالمدينة.

كما قصفت بـ 13 قذيفة مدفعية جنوب مدينة التحيتا، واستهدفت بالأسلحة الرشاشة أماكن متفرقة من حيس.
رقم : 873512
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