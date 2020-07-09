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الخميس 9 تموز 2020 ساعة 22:17

بايدن سیلغي قرارا لترامب في حال انتخابه رئيسا لامیرکا

بايدن سیلغي قرارا لترامب في حال انتخابه رئيسا لامیرکا
وقال أنتوني بلينكن، مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الأربعاء: ”سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما يشمل هذا القرار“.

وأضاف ”يبدأ الأمر بالتأكيد بالطريقة التي صدر بها“ وذلك في إشارة لقرار ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ الإجراء. وتابع قائلا ”لكن لدينا أيضا مشكلة كبيرة مع جوهر القرار ذاته“.

وأعلن ترامب في يونيو حزيران أنه سيقلل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وجمهوريين من حزبه أيضا قالوا إن التحالف الأمريكي الألماني يساعد في مواجهة النفوذ المتنامي لروسيا والصين.

وقال بلينكن إن بايدن سيسعى للاستعانة بحلف شمال الأطلسي لمواجهة ما وصفه بالـ"تهديدات التي تشكلها الصين على الأمن العالمي" ومنها جهود شركة هواوي الصينية لبناء شبكات لاتصالات الجيل الخامس في دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا.

وأضاف ”إنها مشكلة.. مشكلة حقيقة وهي إحدى المشكلات التي نحتاج لمواجهتها بشكل عاجل.. لكن نحتاج لأن نعالجها معا وليس بشكل منفرد“ مشددا على أهمية العمل مع الحلفاء الأوروبيين بدلا من مهاجمتهم.

واعلن بايدن امس الاربعاء عن تراجعه قرار ترامب بشان الانسحاب من المنظمة الصحة العالمية، اذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة .
رقم : 873513
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