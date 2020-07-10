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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 08:31

وزير ايراني: اميركا قامت بتسييس ازمة ‘‘كورونا‘‘

وزير ايراني: اميركا قامت بتسييس ازمة ‘‘كورونا‘‘
وقال شريعتمداري في كلمته له يوم امس الخميس خلال اجتماع منظمة العمل الدولية الذي عقد عبر الاجواء الافتراضية بعنوان "كوفيد -19 في عالم الاعمال"، ان احدى الحكومات التي سقطت في الاختبار بعد تفشي فيروس كورونا هي الحكومة الاميركية بتسييسها لهذه الازمة.

واعتبر تفشي فيروس كورونا بانه شكّل مجالا لاختبار ايمان وارادة المجتمع العالمي على التعاون والمحبة والعدالة واضاف، انه على العالم ان يعلم بان الشعب الايراني كافح هذا الفيروس في ظل اقسى نظام للحظر مفروض عليه ولحسن الحظ ان النظام الصحي والطبي وكذلك اقتصادنا تمكن من السيطرة على هذه الازمة في ظل اصعب الظروف.

وتساءل وزير التعاون الايراني: انه وفق اي مبدا اخلاقي يمكن تبرير حظر وغلق الطريق بذرائع فارغة امام شعب ما خاصة شرائحه المعرضة للضرر اكثر من غيرها كالنساء والاطفال والعمال فيه للحصول على الادوية والمعدات الطبية؟

واشار الى التحدي الذي خلقه فيروس "كوفيد-19" امام الانظمة الاقتصادية – الاجتماعية لجميع الدول بلا استثناء واضاف، لقد ثبت لنا بان العالم لم يتمكن من اتخاذ الخطى في مسار الامن والعدالة والاستقرار الحقيقي.

واكد شريعتمداري بان ايران اولت الاهتمام الجاد لجميع الابعاد الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لقضية كورونا وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادرجت في جدول اعمالها 4 قضايا رئيسية للوصول الى حلول من خلالها وهي تعزيز الاقتصاد والعمل ودعم المؤسسات الاقتصادية والاعمال والعوائد ودعم العمال في اماكن العمل والحوار الاجتماعي.

وقال، ان تفشي فيروس كورونا اثبت مرة اخرى ترابط مصير البشرية بمنأى عن القومية والدين والعرق واللون.
رقم : 873535
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