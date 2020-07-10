هل سيرفع العزل عن محافظة القنيطرة؟

وان جميع نتائج المسحات العشوائية التي أخذت من منطقة جديدة الفضل بريف دمشق التابعة إدارياً للقنيطرة كانت نتيجتها سلبية ولم تُسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا من ضمن هذه المسحات.



وقد تم رفع توصية للجهات المعنية لرفع العزل عن جديدة الفضل بناء على تقييم خلية الطوارئ في المحافظة ونتائج المسحات العشوائية ومراعاةً للظروف الاقتصادية.



هذا وقد سجلت محافظة السويداء امس الخميس إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا.



وأكد ذلك مدير صحة محافظة السويداء الدكتور نزار مهنا، موضحا بأن المحافظة سجلت إصابة جديدة لشخص مخالط لحالة سابقة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل مع الحالة وعزلها.



وأكد مهنا أن الحالة موضوعة في قسم العزل الخاص مُتابعة بشكل دقيق موضحاً أن الفرق المختصة أجرت ١٥ مسحة لأشخاص مخالطين للحالة السابقة وجاءت النتيجة سلبية لأربع عشرة حالة منهم، وحالة واحدة مصابة.