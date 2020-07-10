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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 08:34

الصين تحذر من عدوى أشد فتكا من كورونا في كازخستان

الصين تحذر من عدوى أشد فتكا من كورونا في كازخستان
وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية إن التحذيرات الصينية التي تحدثت عن حالات التهاب رئوي مجهولة ، أكثر خطورة من كورونا ، في كازاخستان غير صحيحة.

وقال البيان "أفادت بعض وسائل الإعلام الصينية أن كازاخستان أبلغت عن حالات من التهاب رئوي مجهول أكثر فتكا من كورونا. ونحن في جمهورية كازاخستان ننفي رسميا هذه المعلومات."

كما نوه البيان في الوقت نفسه بأن منظمة الصحة العالمية وضعت رموزا للالتهاب الرئوي في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-10) عندما يتم تشخيص الإصابة بالفيروس التاجي سريريا أو وبائيا ، على سبيل المثال ، مع أعراض "زجاج بلوري" للرئتين المصابتين، ولكن لا يتم تأكيده مختبريا.

وأوضحت الوزارة: "في 9 يوليو ، تحدث وزير الصحة في كازاخستان ، أليكسي تسوي ، عن عدد حالات الالتهاب الرئوي في البلد ككل - أصل فيروسي بكتيري وفطري ، بما في ذلك ، وفقًا لتصنيف ICD-10 ،" الالتهاب الرئوي الفيروسي لمسببات غير محددة.

زيادة عدد حالات الالتهاب الرئوي في كازاخستان

وأفادت السلطات الكازاخستانية سابقا عن زيادة حادة في عدد حالات الالتهاب الرئوي جنبا إلى جنب مع انتشار فيروس كورونا، وبحسب وزير الصحة أليكسي تسوي ، في النصف الأول من العام ، بلغ عدد مرضى الالتهاب الرئوي حوالي 98.5 ألف ، أي بزيادة 55.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه ، فإن جزءا كبيرا منهم لديهم اختبار سلبي لفيروس كورونا! ، ويبلغ العدد الإجمالي لمصابي كوفيد 19 وفقا للإحصاءات الرسمية ، أكثر بقليل من 53 ألفا.

قد يكون هذا بسبب نتائج اختبار فيروسات التاجية السلبية المغلوطة في المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي. ومع ذلك ، وفقا لكبير الأطباء الصحيين في كازاخستان ، فإن الدراسات جارية حاليًا لمعرفة سبب زيادة عدد حالات الالتهاب الرئوي ومسببات الأمراض.
رقم : 873537
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