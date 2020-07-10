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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 08:38

الرئيس التونسي يحذر من تفجير البلاد من الداخل

الرئيس التونسي يحذر من تفجير البلاد من الداخل
وتأتي تحذيرات قيس سعيد مما يجري في البلاد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الخميس، وفيما وصف الوضع الحالي بالخطر رفض المحاولات الجارية لزج الجيش في صراعات سياسية داخلية على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها ولاية تطاوين جنوبي البلاد.

وعقد مجلس الأمن القومي التونسي اجتماعا لمناقشة الاحتجاجات التي شهدتها مدينتا تطاوين ورمادة في ولاية تطاوين جنوب البلاد ليل الأربعاء- الخميس، ردا على مقتل شاب برصاص الجيش أثناء مطاردة لعملية تهريب.

وشهدت مدينة رمادة بالأساس مواجهات بين محتجين ووحدات عسكرية وعمليات كر وفر.

وقال سعيد “إن من بين المخاطر الموجودة اليوم، هي محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستدراجها بهدف الدخول معها ومع بقية المؤسسات الأخرى في مواجهة”.

وأضاف “ما حصل في اليومين الأخيرين في الجنوب غير مقبول بكل المقاييس”.

وتشهد ولاية تطاوين حالة من الاحتقان واحتجاجات منذ أسابيع يقودها عاطلون يطالبون الحكومة باستكمال تنفيذ اتفاق موقع منذ 2017 لتشغيل نحو ألفين من العاطلين.

ودخلت الولاية التي تضم أعلى نسبة بطالة في البلاد، في إضراب مفتوح منذ يوم الجمعة الماضية شمل المؤسسات العمومية وحقول النفط والغاز في الصحراء القريبة.
رقم : 873539
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