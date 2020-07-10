دبلوماسي ايراني: نملك الحق في ملاحقة قتلة الشهيد سليماني

وأشار بقائي هامانة الى أنّ قائد قوّة "القدس" السابق الفريق الشهيد قاسم سليماني "كان قائداً رفيع المستوى، مشددا على ايران تملك الحق في الملاحقة القضائيّة لقتلته.

وأوضح أنّه في الاجتماع "لم نشهد أيّ مداخلة تدعم العمليّة الأميركيّة باغتيال سليماني، ولم تعبّر اليوم أي دولة عن موافقتها على العملية"، مبرزاً أنّ الأوروبيين "ليسوا في موقع دعم لفعل الإرهاب الأميركي".



كما أشار بقائي هامانة إلى أنّه من مبادئ القانون الدولي "استنفاد السبل القضائيّة المحليّة قبل نقلها للسلطات الدوليّة"، مشدداً أنّ قضية اغتيال سليماني "تحوّلت إلى مسألة عالميّة منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية".



وكانت المحققة الأممية أغنيس كالامار قد اعتبرت في تقريرها بشأن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقالت إنه جرى استهداف مسؤول حكومي كبير في دولة ذات سيادة، مؤكّدة أن عملية اغتيال سليماني لم يحدث مثيل لها في إطار النزاعات المسلّحة.