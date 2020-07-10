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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 08:49

روسيا: بدء المرحلة النهائية من اختبار لقاح مضاد لكورونا

روسيا: بدء المرحلة النهائية من اختبار لقاح مضاد لكورونا
وجاء في التقرير، إن "وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية " غامالي"، قد شرعا بالمرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد".

هذا وكان قد أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من أمس الخميس، تسجيل 6509 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 568 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 707301 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 568، ثم للعاصمة الثانية سانت بطرسبورغ بعدد 292 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المقر إلى تسجيل 176 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 10843 شخصا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق، أن العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل لن يكون ممكنا قبل شهر شباط/فبراير المقبل، على الرغم من تحسن الوضع الصحي.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في روسيا.

فيما أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، الأسبوع الماضي، أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.
رقم : 873544
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