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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 11:08

الاحتلال يستنفر قواته ويطلق القنابل المضيئة قرب لبنان

الاحتلال يستنفر قواته ويطلق القنابل المضيئة قرب لبنان
وتحدثت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن اعتقال جنود العدو لثلاثة متسللين (يُعتقد أنهم من التابعية السودانية) من لبنان الى الأراضي المحتلة عند السياج الحدودي بين مستعمرتي المطلة ومسكاف عام.

وسبق أن أحدث متسللون الى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضجة واسعة وسط الكيان الاسرائيلي لنجاحهم في تجاوز جميع النقاط العسكرية والمراقبة سواء على الحدود اللبنانية أو عمق الأراضي الفلسطينية.

وشكك المئات من رواد التواصل الاجتماعي بقدرات قوات الاحتلال في حفظ الامن، وتساءلوا ماذا لو كان هؤلاء من عناصر المقاومة اللبنانية وكانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
رقم : 873566
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