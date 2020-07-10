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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 11:20
موسوي: ‘‘داعش‘‘ والارهاب جزء من لعبة أميركا لنهب المنطقة
خوف النظام الاميركي من اهداف الشهيد القائد قاسم سليماني اصبح بعد استشهاده حتى اكبر مما كان علیه في حياته، لافتا الى ان اغتياله اثبت بان داعش والارهاب هما جزء من لعبة اميركا لنهب المنطقة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
873573
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