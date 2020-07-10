ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان عملية الاغتيال الجبانة للقائد سليماني؛ بطل مكافحة الارهاب في منطقتنا، "عملية قتل تعسفية" وانتهاك سافر لميثاق الامم المتحدة.



واضاف: ان الولايات المتحدة مسؤولة عن هذا العمل الاجرامي وبتهجمها على منظمة الامم المتحدة لا يمكنها التغطية على القضية وتبرير ما قامت به. اننا لن ننسى ولن نغفر.



وكانت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي قد اعتبرت هجوم الطائرة الأميركية المسيرة، الذي ادى الى استشهاد القائد قاسم سليماني و عدد آخر في العراق في يناير /كانون الثاني، انتهاكا للقانون الدولي.