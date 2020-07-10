الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 11:25
موسوي:

ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني

ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان عملية الاغتيال الجبانة للقائد سليماني؛ بطل مكافحة الارهاب في منطقتنا، "عملية قتل تعسفية" وانتهاك سافر لميثاق الامم المتحدة.

واضاف: ان الولايات المتحدة مسؤولة عن هذا العمل الاجرامي وبتهجمها على منظمة الامم المتحدة لا يمكنها التغطية على القضية وتبرير ما قامت به. اننا لن ننسى ولن نغفر.  

وكانت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي قد اعتبرت هجوم الطائرة الأميركية المسيرة، الذي ادى الى استشهاد القائد قاسم سليماني و عدد آخر في العراق في يناير /كانون الثاني، انتهاكا للقانون الدولي.
رقم : 873575
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ايران لن تنسى ولن تغفر جريمة اغتيال الشهيد سليماني
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟
10 تموز 2020
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟
10 تموز 2020
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه
9 تموز 2020
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
ادعاء الموساد الجديد ضدّ إيران تزامناً مع محاولة خداع أوروبا
9 تموز 2020
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
السيد نصرالله ومدى فعالية إعلان الجهاد الصناعي والزراعي
9 تموز 2020
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
حين تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان بعين واحدة
9 تموز 2020
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
ترامب.. غُرابُ البَين ضَيَّع المَشيَتَين
9 تموز 2020
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
الدور الأمريكي في إدارة الحرب على اليمن
8 تموز 2020
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية
8 تموز 2020
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
إحتجاجات الولايات المتحدة تدخل المرحلة المسلحة
8 تموز 2020
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
الأردن تحشد الجهود العربيّة لمواجهة التمادي ‘‘الإسرائيليّ‘‘.. هل ستنجح؟
8 تموز 2020
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى و الضغوط الاقتصادية ستُقوّي المقاومة
8 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس