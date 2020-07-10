الإنفاق الحكومي المرتفع يستنزف الاحتياطي الكويتي

واستنزف الإنفاق الحكومي المرتفع الاحتياطيات العامة الكويتية، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الكويتية.



واستخدمت الحكومة الكويتية ما يصل إلى 1.5 مليار دينار (4.78 مليارات دولار) من احتياطياتها في الأيام الـ 38 الماضية، بسبب الانخفاض السريع في الإيرادات خلال الأشهر الماضية.



وانخفض رصيد صندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، من 4.5 مليارات دينار (14.34 مليار دولار)، إلى 3 مليارات دينار (9.56 مليارات دولار) هذا العام.



وللعام السادس على التوالي، يجري استنفاد صندوق الاحتياطي العام عندما انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، إلى المستويات الحالية التي تقارب 40 دولارا.



كما فرضت الكويت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة بمنطقة الخليج (الفارسي) لمعالجة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق حظر التجوال في مختلف أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.