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الجمعة 10 تموز 2020 ساعة 15:16

حتي: منع اللبنانيين من دخول اوروبا ليس قرارا سياسيا

حتي: منع اللبنانيين من دخول اوروبا ليس قرارا سياسيا
واشار وزير الخارجية ناصيف حتي في حديث صحفي انّ الخارجية اللبنانية تتفاوض حالياً مع الدول الاوروبية من اجل فتح مطاراتها في وجه لبنان، جازماً في "أنّ قرار الاقفال هذا ليس سياسياً أبداً 1000 في المئة، بل هو قرار تقني يتعلق بهم".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي بمنع دخول اللبنانيين الى أوروبا على أن لا يشمل اللبنانيين من حاملي الإقامات بسبب نقل لبنان من المستوى "ب" إلى المستوى "سي من ناحية الوبائية ووضع لبنان في المستوى "سي" من اللائحة سيكون له أثر واضح على عمل شركات التأشيرات في بيروت.

وبموضوع ارتفاع الإصابات كورونا في لبنان هل سيجري تعديل بالإجراءات في مطار بيروت، نفى حتي أن تكون هناك نية لدى السلطات اللبنانية لتغيير الاجراءات قائلاً: "كل شيء يسير بحسب خطة فتح ​المطار ولن نغيّر من هذه الاجراءات".

وأكد حتي حول اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان نيّته زيارة لبنان، أنه تبلّغ ما قاله لو دريان أثناء عودته في الطائرة، لكن لم يفاتحه احد من المسؤولين الفرنسيين بهذا الأمر ولم يحدد لودريان اي موعد رسمي لهذه الزيارة، "فهو فقط أعلن نيته وسننتظر لنرَ".
رقم : 873611
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